Падение строительного крана на жилые дома в Калифорнии попало на видео

В Калифорнии строительный кран рухнул на жилые дома. Инцидент произошел на Лонг-Бич.

На кадрах с места происшествия видно, как стоявший посреди дороги возле домов кран в какой-то момент начинает сильно крениться и в итоге падает на бок вместе с многометровой стрелой. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Упавший кран разрушил по меньшей мере два дома, задев их крыши. В ролике видно, что повреждения не слишком масштабные, но над их устранением придется потрудиться. Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.