Военные Эквадора ввели запрет на передвижение

На территории Эквадора объявлен запрет на передвижение. Ограничение касается ближайших суток. Соответствующее решение было принято командованием вооруженных сил страны.

Как уточняется в заявлении, запрет начинает действовать с 12 октября и продлится 24 часа.

«Установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Согласно документу, в список стратегических районов вошли государственные, военные и полицейские учреждения, а также порты и аэропорты, объекты телекоммуникационной инфраструктуры, водо- и электроснабжения и нефтедобычи и переработки.

Вооруженные силы Эквадора совместно с полицией были уполномочены контролировать ситуацию в общественных местах, а также регистрировать граждан и транспортные средства.

Ранее президент страны Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республике и окрестностях. Решение было принято на фоне массовых протестов в Эквадоре, которые начались с октября.

Причиной тому стала отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие уже блокировали дороги, а также месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито. Была нарушена работа многих предприятий. Также протестующие брали в заложники сотрудников полиции.