Две тысячи квадратных метров: под Петербургом вспыхнул склад
В настоящий момент производится проливка пожара и разбор образовавшихся завалов.
© Фото: Главное-Управление-Мчс России-По-Ленинградской-Области, VK
В Ленинградской области на кирпичном складе произошло возгорание. Огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров.
Склад располагается в деревне Новое Девяткино во Всеволжском районе. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной части в 23 часа.
По данным МЧС,через два с половиной часа пожарным расчетам удалось локализовать и нейтрализовать пожар. В настоящий момент открытое горение отсутствует, производится проливка пожара и разбор образовавшихся завалов. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.