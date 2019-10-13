«Из кабинета в поле»: в МЧС рассказали о процессе реорганизации ведомства

Сотрудников МЧС РФ, которые работали на «кабинетных» должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей. О реорганизации сообщил заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

По его словам, ни один из сотрудников не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру.

«Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения», - подчеркнул Гурович.

Он добавил, что некоторые люди просто перейдут «в поле из кабинетов». Сотрудниками обеспечения будут усилены функциональные подразделения, а именно - пожаротушение, спасение, спасение на водах и надзор. Ожидается, что благодаря реорганизации работа ведомства изменится в лучшую сторону.

Перевод территориальных органов и силы МЧС РФ на новую организационно-штатную структуру начался в апреле текущего года. Она станет типовой для всех главков уже с 1 января.