Беспилотник ВВС США сдуло ветром во время испытаний

Американский беспилотник сдуло ветром во время третьего испытательного полета. Речь идет о БПЛА XQ-58A Valkyrie, предназначенном для работы в паре с истребителем F-35 Lightning II.

В Аризоне на полигоне Юма беспилотник производил посадку после полуторачасового полета в воздухе. Сильный ветер и проблемы с парашютной системой спровоцировали получение повреждений летательным аппаратом. В Пентагоне отметили, что, несмотря на аварию, летные испытания принесли немало пользы. Об этом сообщает издание The Drive.

БПЛА создавался в Научно-исследовательской лаборатории ВВС США и способен пролетать более 3 тысяч километров. Располагает средствами радиоэлектронной борьбы и несколькими авиабомбами малого калибра.