По-домашнему: ученые объяснили, почему следует избегать общепита

У людей, которые отдают предпочтение общепиту вместо домашней еды, содержится более высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ в крови. Данные соединения имеют свойство накапливаться, что рано или поздно может стать причиной заболевания.

Как отметили американские ученые в своем исследовании, опубликованном в издании Environmental Health Perspectives, те, кто питается в большинстве случаев дома, имеют более низкое содержание ПФАС в крови. В работе были проанализированы данные более 10 тысяч участников, включая детей и подростков. Ученые собрали данные о питании этих людей в четырех разных промежутках времени: сутки, неделя, месяц и год. У участников были взяты анализы крови.

Люди готовили пищу дома из продуктов, купленных в обычных магазинах. В результате выяснилось, что ПФАС способны проникнуть в пищу из упаковок, которые используются для блюд в общепите.

Соединения, о которых идет речь, могут накапливаться в организме и вызывать заболевания щитовидной железы, а также ослаблять иммунитет и снижать фертильность. Большое количество ПФАС содержит даже упаковка для попкорна, который нужно готовить в микроволновке.

Тара для готовой еды может также содержать бисфенол А и фталаты: они влияют на гормональные процессы в организме.

«Общий вывод таков: чем меньше ваша еда контактирует с упаковкой, тем меньше вы подвергаетесь воздействию ПФАС и других химических соединений», - убеждены исследователи.

Ранее ученые из Китая пришли к выводу, что экзотический фрукт архат замедляет старение человеческого организма. Сделать такое заключение им помог длительный эксперимент над лабораторными мышами.