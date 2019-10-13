Сирийская армия начала движение к границе с Турцией

Подразделения сирийской арабской армии движутся на север страны «для противостояния турецкой агрессии», сообщает сирийское агентство SANA. В то же время телеканал Al Mayadeen передает, что сирийские войска прошли курдские блокпосты без сопротивления и вошли в город Манбидж, находящийся менее чем в 40 километрах от границы Сирии и Турции.

Кроме того стало известно, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

О начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира» объявил 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкая армия взяла под контроль два сирийских города - Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

После этого стало известно, что правительство Германии решило приостановить поставки вооружений в Турцию в связи с проводимой Анкарой военной операцией в Сирии.