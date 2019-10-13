Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией. Соответствующее заявление курдов было обнародовано Agence France-Presse.

По словам представителей сирийских курдов, это необходимо для «отражения турецкой агрессии и ее дальнейшего предотвращения».

Также в документе Анкару призвали «освободить все оккупированные Турцией» сирийские города.

Ранее Минобороны России опубликовало подробную карту с тюрьмами и лагерями, где содержатся беженцы, а также террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Большая часть данных районов провинции Эль-Хасака находится под управлением так называемой «Автономной администрации северо-восточных районов».

По данным SANA, сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.