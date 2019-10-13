Названы цели входа эсминца ВМС США «Портер» в Черное море

Командование эсминца УРО-ПРО «Портер» ВМС США, вошедшего в акваторию Черного моря, заявило о целях данного мероприятия. Сообщается, что таким образом команда намерена заявить о повышении стабильности ситуации в регионе. Данный заход является уже седьмым за 2019 год.

«Эсминец демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и союзникам и партнерам по НАТО в Черном море», - заявила командующая, вице-адмирал Лиза Франкетти.

Ранее сообщалось, что «Портер» взят на сопровождение фрегатом «Адмирал Эссен» и малыми ракетными кораблями «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» Черноморского флота.