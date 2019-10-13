СМИ: в Audi пропавшей Ксении Каторгиной нашли кровь

В Audi Q5 Ксении Каторгиной, которая пропала в Екатеринбурге, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля, нашли замытые пятна крови. Об этом сообщает Е1.RU, ссылаясь на осведомленный источник.

«Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у экспертов есть приборы», - приводит издание слова собеседника.

Другой источник портала подтвердил эти данные, однако отметил, что в настоящий момент неизвестно, принадлежит ли найденная в автомобиле кровь Каторгиной.

Десятого октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая поехала показывать свою машину потенциальному покупателю и с тех пор не выходила на связь.

Правоохранителям известно, что неизвестная девушка по телефону сообщила Каторгиной, что она находится в положении и попросила владелицу Audi самой подъехать для осмотра транспортного средства. Отзывчивая Ксения пошла на уступки.

Встреча должна была состояться поблизости с ТЦ «Белая башня», рядом с которым находится большой авторынок. В Екатеринбурге очень часто именно здесь назначают встречи перекупщики машин.

Через два дня после исчезновения Ксении ее автомобиль обнаружили в Челябинске. Перекупщик рассказал следователям, что купил машину у девушки, похожей на настоящую владелицу. У незнакомки были все документы, поэтому он не заподозрил неладное.