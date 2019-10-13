Террористы ИГИЛ* могут оказаться на свободе из-за действий на востоке Сирии

На подконтрольных так называемой «Автономной администрации северо-восточных районов» территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ*, и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов. Охрану объектов осуществляют поддерживаемые США вооруженные формирования - так называемые «Сирийские демократические силы».

Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира.

Условия содержания этих людей оставляли желать лучшего еще до начала боевых действий. Руководство СДС неоднократно выступало с заявлениями о намерении снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев. В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ* – оказаться на свободе.

Призываем все стороны срочно разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии. Вопросы спасения беженцев и мирного населения требуют безотлагательного решения. Возможный выход террористов на свободу может спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе. Всеми сторонами сирийского урегулирования должны быть приняты меры по недопущению подобного сценария.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.