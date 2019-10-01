Маленький богатырь: рекордно крупный младенец родился в Подмосковье

В Балашихинском роддоме на свет появился ребенок, вес которого составляет 5,4 кг, а рост - 58 см. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.

Это были вторые роды женщины, и протекали они без осложнений.

Еще на этапе УЗИ стало ясно, что плод крупный.

«Но что малыш родится настоящим богатырем, мы, конечно не ожидали», - рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Мать малыша призналась: изначально она даже не поверила, что у нее родился настолько крупный ребенок.

Сейчас новорожденный находится в палате с мамой. Их планируют выписать уже в ближайшее время.