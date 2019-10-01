«Ленком» хотят назвать в честь Марка Захарова

Московский театр «Ленком» может быть назван именем режиссера Марка Захарова, заявил директор Марк Варшавер.

«Как только пройдет 40 дней со дня ухода Захарова, я уже проговорил этот вопрос, мы будем просить власти города обязательно, чтобы театр стал носить его имя», - цитирует его слова «Интерфакс».

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после долгой болезни. Прощание с ним состоится первого октября в театре в 10.00.

Захаров руководил «Ленкомом» 35 лет. Помимо театральной деятельности, режиссер снял несколько знаменитых киноработ, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо» и другие.