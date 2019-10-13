Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Минобороны показало карту с тюрьмами, где содержатся боевики ИГИЛ* на востоке Сирии

Наталья Вальханская
22:14 13.10.2019
Накануне в Центре по примирению враждующих сторон предупредили о гуманитарной катастрофе на фоне операции Турции в САР.
Минобороны показало карту с тюрьмами, где содержатся боевики ИГИЛ* на востоке Сирии
© Фото: Muhmmad Al-Najjar, Sopa Images, Globallokpress

Минобороны России опубликовало подробную карту с тюрьмами и лагерями, где содержатся беженцы, а также террористы ИГИЛ* в подконтрольных туркам районах в Сирии.

© Минобороны РФ

Накануне в Центре по примирению враждующих сторон предупредили о гуманитарной катастрофе на фоне операции Турции в САР. Минобороны призвало мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Дамаска над восточными регионами страны.

На сегодняшний день в городах Камышлия, Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий.

Также на подконтрольных так называемой «Автономной администрации северо-восточных районов» территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.

В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы – оказаться на свободе.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.10.2019, 19:55
Между двух огней: как нерешительность Зеленского сорвала начало отвода сил в Донбассе
Дата13.10.2019, 00:00
Вошел в состав флота: в Балтийске подняли Андреевский флаг над ракетным кораблем «Советск»
Дата13.10.2019, 22:35
Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата13.10.2019, 12:46
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:14 В стране и мире
Минобороны показало карту с тюрьмами, где содержатся боевики ИГИЛ* на востоке Сирии
22:00 В стране и мире
Террористы ИГИЛ* могут оказаться на свободе из-за действий на востоке Сирии
18:35 В стране и мире
статья
Курдская карта разыграна: что ждет Сирию после военной операции Анкары
18:21 В стране и мире
В Совбезе РФ назвали число связанных с «Аль-Каидой»* боевиков в Идлибе
17:57 В стране и мире
США выведут тысячу военнослужащих из Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:56 В стране и мире
Видео
СМИ: в Audi пропавшей Ксении Каторгиной нашли кровь
22:35 Спорт
Видео
Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле
22:14 В стране и мире
Минобороны показало карту с тюрьмами, где содержатся боевики ИГИЛ* на востоке Сирии
22:00 В стране и мире
Террористы ИГИЛ* могут оказаться на свободе из-за действий на востоке Сирии
21:59 Спорт
Видео
«Показали свой класс»: Стогниенко о победе сборной России в матче с Кипром
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Вице-мисс «Краса России» попала в страшное ДТП под Минском
Видео
В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской
Бочкарева после скандала с наркотиками отправилась на гастроли
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Видео
Ярость стихии: в Японии жилой дом смыло в реку из-за аномального тайфуна
Видео
«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.