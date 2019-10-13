Минобороны показало карту с тюрьмами, где содержатся боевики ИГИЛ* на востоке Сирии

Минобороны России опубликовало подробную карту с тюрьмами и лагерями, где содержатся беженцы, а также террористы ИГИЛ* в подконтрольных туркам районах в Сирии.

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Накануне в Центре по примирению враждующих сторон предупредили о гуманитарной катастрофе на фоне операции Турции в САР. Минобороны призвало мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Дамаска над восточными регионами страны.

На сегодняшний день в городах Камышлия, Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий.

Также на подконтрольных так называемой «Автономной администрации северо-восточных районов» территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.

В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы – оказаться на свободе.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.