Третий день не выходит на связь: как идут поиски пропавшей в Екатеринбурге девушки

Десятого октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая поехала показывать свою машину потенциальному покупателю и с тех пор не выходила на связь.

Несколько дней подряд волонтеры, полицейские и кинологи выходят на поиски пропавшей девушки. Сегодня они прочесывают лес вдоль дороги, где предположительно Ксения должна была проехать.

«Она поехала продавать машину в сторону Уралмаша. Соответственно мы берем начальную точку Березовский, конечную – Уралмаш. Вот почему мы и выбрали эту трассу», - объяснила руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталия Волкова.

Известно, что предположительная покупательница представилась беременной девушкой и попросила Ксению приехать на машине в назначенное место. Отзывчивая Каторгина пошла на уступки.

Встреча должна была состояться поблизости с ТЦ «Белая башня», рядом с которым находится большой авторынок. В Екатеринбурге очень часто именно здесь назначают встречи перекупщики машин.

Через два дня после пропажи автомобиль Каторгиной обнаружили в Челябинске. Перекупщик рассказал следователям, что купил машину у девушки, похожей на Ксению. У незнакомки были все документы, поэтому он не заподозрил неладное.

«В настоящее время представители МВД ведут комплекс мероприятий, в том числе с использованием современных технических возможностей, по отработке всех версий случившегося», - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Родные не перестают надеяться, что Ксения найдется живой и здоровой. Ждет маму домой и ее девятилетняя дочка. Ради девочки и хотела продать машину Каторгина, чтобы купить квартиру и чаще видеть дочь, которая последнее время жила у бабушек.

«Вы вообще можете представить, как сказать моей любимой внучке, что ее мама пропала? Уже третьи сутки идут… Мы не можем ни спать, ни есть», переживает свекровь пропавшей девушки Людмила Вишнякова.

Выйти на след Ксении пытаются и друзья девушки. Они фактически организовали свое собственное расследование. Они считают, что главной зацепкой может быть информация с сотового телефона. Последний раз смартфон Каторгиной передавал геоданные недалеко от тоннеля, ведущего в поселок Шувакиш. Поэтому здесь постоянно дежурит машина полиции, и именно отсюда волонтеры начинают прочесывать лес.