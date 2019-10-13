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Незваный гость: дикий енот устроил погром в московском кафе

Тамара Астапенкова
20:22 13.10.2019
Сотрудники заведения ищут хозяина зверька.
© Видео: Алекс Лот, Youtube © Фото: Алекс Лот, Youtube

В Сеть попало видео, на котором запечатлены следы погрома в кафе, который устроил бродячий енот. Сотрудники заведения, расположенного в районе Шаболовки, поначалу испугались неожиданно появившегося зверька, который, судя по всему, искал еду и разбросал на полу салфетки и печенье. Но потом успокоились.

«Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе - остается загадкой», - сообщается на странице кафе в Instagram.

Сотрудники легко поймали енота. Они предположили, что зверек домашний, так как он не испугался человеческих рук, и начали поиски хозяина беглеца. А пока он не найдется, енота решил взять домой на передержку один из работников кафе.

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