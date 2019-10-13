Между двух огней: как нерешительность Зеленского сорвала начало отвода сил в Донбассе

Украинские националисты своего добились: они сорвали политические договоренности, которые были так важны для президента Украины Владимира Зеленского на внешнем направлении. И теперь ему приходится публично оправдываться и придумывать все новые объяснения случившемуся. А делать это все сложнее.

В четверг Зеленский 14 часов общался с журналистами, поставил мировой рекорд, сорвал голос. Говорили обо всем и ни о чем. Общая философия и никакой конкретики.

Хотя и так уже все понятно. Главе Украины необходимо решать, что делать с радикалами: договариваться, принимать их условия или все-таки усмирять и идти на силовое решение вопроса. А на это у Зеленского, несмотря на харизму и молодцеватый задор, нет ни сил, ни средств, ни политической воли.

Основной темой пресс-марафона Зеленского ожидаемо стал Донбасс. Президент, как мог, оправдывался перед журналистами, почему принял «формулу Штайнмайера» и приказал отвести войска.

«Что касается отвода. В минских соглашения еще есть отвод, который мы себе не можем позволить. Вот что мне с этим делать? Я не могу себе этого позволить - а там подписали. Подписал тот независимый президент... Подписали люди человека, который сейчас ходит и говорит: "Ай-яй-яй". Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате», - говорил украинский лидер журналистам.

Подписание «формулы Штайнмайера» подняло со дна украинского политического болота весь националистический ил. Отвод войск от лини соприкосновения для Зеленского стал первым серьезным домашним заданием. Выполнить которое президент не смог. Ни в назначенный день, 7 октября, ни в дополнительный, 9 октября.

Говорить с ветеранами АТО у Зеленского не получается. Они позируют с оружием в руках и заявляют, что, если он решится отвести войска, они займут позиции ВСУ и сами будут противостоять, как они заявляют, натиску ополченцев непризнанных республик Донбасса.

Во главе боевиков лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Прозвище Белый Вождь он получил за свои откровенно профашистские взгляды и рассуждения о превосходстве белой расы. В Донбассе он уже проводил карательные операции и отличался особой жестокостью.

«Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, которое никогда не покинем. Верю в то, что единая Украина без политических распрей и предпочтений, борясь против "Минска", сломает эту позорную формулу. Верю, что не будет отвода, а лишь большая украинская победа, а мы здесь будем стоять на своем месте», - утверждает Билецкий.

Подобная ситуация не только в Донбассе. Во Львове представители русофоба и антисемита Олега Тягнибока призывают местное население отделиться и создать новую Львовскую Украину. В Краматорске уже создан «Штаб национального сопротивления капитуляции Украины».

Члены нацбатов и ветераны АТО в открытую угрожают президенту Зеленскому.

«Нас не остановит никто, ни полиция, ни прокуратура, ни СБУ. До 14 года и сейчас - уже другая страна. Нас полмиллиона атошников. Мы придем в офис к этому Зеленскому. И там разберемся и расскажем ему, как надо страной руководить», - предупреждает представитель ветеранов АТО Сергей Кошуков.

Зеленский в патовой ситуации. Украинские нацбаты - по факту это собственность олигархов, многие из которых помогли Зеленскому прийти к власти.

«Зеленский - это перчаточная кукла Коломойского. Любой президент в теории может применить силу, ну а вопрос такой, как бы сказать, эти нацистские батальоны, они кем прикармливаются, они прикармливаются олигархами, и у хозяина Зеленского, Коломойского, есть тоже свои нацистские батальоны, поэтому трогать собственность других олигархов он вряд ли станет», - уверен политолог Александр Дмитриевский.

Бессилие украинского президента уже замечают и члены «нормандской четверки». По мнению Владимира Путина, Зеленский не способен отвести войска, ему просто не хватает политической воли.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», - убежден российский лидер.

Похоже, Зеленский, став главой государства, забыл подключить опцию Верховного главнокомандующего. В первой же сложной ситуации он демонстрирует бессилие самого института президента на Украине.

Не исключено, что украинский лидер пытается вести двойную игру и использует националистов как ширму, чтобы свалить свое бездействие в Донбассе на очередной виток напряженности. Тогда, что называется, и волки сыты и овцы целы. И можно будет вернуться к одним лишь обещаниям.

«Ожидаемый процесс, любая украинская власть не заинтересована в стабилизации положения. Им надо либо продолжение войны, либо захват Донбасса Россией. И в одном, и во втором случае они могут апеллировать к Западу и говорить о том, что необходимо продолжать санкционную политику», - уверен политолог Ростислав Ищенко.

Ситуацией между тем ловко воспользовался экс-президент Незалежной Петр Порошенко. Из утопающего политического лузера он вдруг превращается в лидера сопротивления. Теперь Петр Алексеевич, мгновенно переобувшись по погоде, публично язвит в адрес Зеленского. И берет на слабо.

«Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано: "Вали все на предшественников". На втором написано: "Бери ответственность на себя". О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт», - бросает Порошенко злые шутки в адрес Зеленского.

Уже на следующий день после пресс-марафона заметно уставший Зеленский прибыл в Одессу. Но националисты достали его и здесь.

«Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине», - вынужден оправдываться Зеленский перед радикалами.

Националисты в ответ лишь объявили, что в понедельник, 14 октября, проведут в Киеве масштабную акцию протеста. Автомобильные покрышки для Майдана уже припасены.