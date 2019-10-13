Биопечать и эко-продукты: как еда влияет на расслоение общества

Ученые из России на специальном биопринтере впервые напечатали мясо. Оно съедобно, но при этом ни одно животное не пострадало. Специальный 3D-принтер похож на простую коробку размером с тостер. Исследователи считают, что с ее помощью можно будет решить проблему нехватки еды на планете.

Несколько дней назад назад на МКС провели научный эксперимент и напечатали говядину из коровьих клеток: если раньше были успехи в выращивании органов, то теперь речь идет о мясе, которое можно употреблять в пищу.

Печатать мясо можно в любом количестве. Для этого необходимы только клетки животных, которые принтер заставит множиться. Сейчас этот процесс очень дорогой. Но, по прогнозам ученых, через 10-15 лет напечатанное мясо станет доступным для миллионов жителей планеты.

«Еще восемь лет назад эксперимент стоил 1 миллион 200 тысяч долларов, теперь десять тысяч долларов… Конечно, нам надо пройти большой путь и превратить десять тысяч долларов в десять долларов. В ближайшие десять лет это может произойти», - предполагает управляющий партнер компании по биопечати Юсеф Хесуани.

По статистике, каждый девятый житель планеты голодает. Сегодня рост населения значительно опережает рост ресурсов. Подсчитано, что ежесекундно на Земле рождается четыре человека, а умирает два. И в ближайшем будущем качественной и полезной пищи будет просто не хватать.

Но многих волнует и другой вопрос: на сегодняшний день в обществе происходит самое настоящее расслоение на классы по пищевому принципу. Высшее сословие может себе позволить натуральные фермерские продукты без добавок. Остальным достается дешевая с химическими смесями еда.

«Навязывается точка зрения, что есть элита и она должна жить по-другому. Это для меня неприемлемый подход: "Я буду есть чистый продукт, а вы то, что на полках, потому что он дешевый, лишь бы вы могли это переварить, а как это потом на вашем здоровье скажется..."» - рассуждает общественный и политический деятель, председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко.

В фермерских магазинах цена десятка яиц может доходить до 600 рублей. Считается, что такие продукты натуральные и без добавок. А такие цены сразу формируют элитарный круг клиентов, для которых эко-продукты - синоним не только здоровья, но и успешности.

«Почему я ем натуральную пищу и никогда ничего не покупаю в магазинах? Мне просто стыдно есть отраву. Если я знаю, что это отрава, и кормить этим своих детей, и самому травиться - это просто унизительно… Нас травят, как крыс, и, конечно, это противоречит естественному достоинству человека», - считает бизнесмен Герман Стерлигов.

Клиенты Стерлигова, следящие за качеством питания, успешные и состоятельные люди. Например, семья Тихомировых заказывает эко-продукты по Интернету. Им привозят мясо из Абхазии, какао-бобы из Эквадора. Они пьют только натуральное молоко. Эти люди могут позволить себе буханку хлеба стоимостью 500-700 рублей.

Сторонники теории заговора уверены, что продукты с химическими добавками - это один из способов контролировать количество людей на планете. По их мнению, так называемый золотой миллиард планирует оставить 500 миллионов избранных и 500 миллионов тех, кто будет элиту обслуживать. Естественно, «обслуге» будут доставаться модифицированные продукты.

«Экспериментальные данные показали, что они приводят к бесплодию, причем к нарушению репродуктивной функции. И самое страшное - к бесплодию потомства, то есть первое потомство появляется, но оно все бесплодно», - объясняет доктор биологических наук Ирина Ермакова.

На сегодняшний день существует такое понятие, как экофашизм. Предполагается, что модная теория работает на «золотой миллиард» и сохранение его доминирования.

«Для "золотого миллиарда" важнейшим орудием является экофашизм. Модная экотеория, согласно которой любят птичек, травку, чистый воздух. И так сильно любят, что главной помехой становится человек. "Вот если всех людей куда-то убрать с планеты Земля, то сложится самая идеальная экологическая ситуация". Экофашизм обслуживает идеологию перенаселения, но на самом деле идеологию "золотого миллиарда", чтобы сохранить свое доминирование в мире над ресурсами», - считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Сейчас появилась тенденция, когда люди предпочитают продавать свои квартиры в городах и уезжать в деревню. Они начинают выращивать продукты сами, чтобы питаться полезной и здоровой едой. Например, Татьяна и Феликс Снежка переехали из квартиры в Подмосковье в деревню Овечково под Псковом. У них есть козы, овцы. Они варят собственный сыр.

«Мы пьем чистую родниковую воду, мы ее даже не кипятим. Стараемся выращивать и овощи, которые растут в нашей полосе. У нас огромный урожай яблок, картошка, морковка, репа, свекла», - рассказывает про свое хозяйство Татьяна Снежка.

В эпоху, когда главным богатством и признаком благополучия становится натуральная еда и читая вода, подходить осознанно к выбору продуктов питания - личное право и ответственность каждого.