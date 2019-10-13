Через Коринфский канал «протиснулся» крупнейший в истории лайнер: видео

Норвежский круизный лайнер Braemar стал самым крупным судном из когда-либо проходивших через Коринфский канал в Греции. В исторический момент на его борту находилось 929 пассажиров. Видео прохода корабля появилось на YouTube-странице компании-владельца.

На записи видно, как лайнер едва помещается между отвесными скалистыми берегами. Максимальная ширина канала всего на 2,5 метра больше ширины судна.

«Сегодня Braemar вошел в историю как самое длинное судно, когда-либо проходившее через Коринфский канал. Это знаменательное событие в нашей 171-летней истории, и мы рады разделить его с нашими гостями», - говорится в заявлении Fred Olsen.

Коринфский канал был сдан в эксплуатацию в 1893 году. Он соединяет залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Длина канала составляет шесть километров, глубина - восемь метров. Крупнотоннажные суда проходят канал на буксире, так как возникает опасность размыва стен.