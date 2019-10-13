Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»

Не успели фанаты «Сватов» обрадоваться выходу нового сезона, как были ошарашены новостью о том, что сериал покидает Николай Добрынин.

Свое решение актер объяснил тем, что устал играть алкоголика Митяя. Добрынина не устроило, что над его персонажем постоянно издевается главный герой сериала Иван Будько, которого играет Федор Добронравов. Артист рассказал, что ему надоело быть «вечно побитой собакой», шутом и неудачником.

Как сообщают СМИ, в четвертом сезоне по этой же причине проект покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.

Федор Добронравов заявил, что не слышал об уходе Добрынина из сериала. По его словам, актер никогда ничего не говорил о своих намерениях покинуть площадку.

Неизвестно сейчас, что будет с другими героями. Например, Людмила Артемьева, у которой одна из главных ролей, переехала в Германию. Анна Кошмал (Женя Ковалева) вышла замуж и ждет ребенка, пишет сайт «Комсомольской правды».

Суммарная аудитория сериала «Сваты», который вышел на экраны в 2008 году, насчитывает десятки миллионов телезрителей. В 2012 году проект был заморожен из-за разногласий между Россией и Украиной. Съемки продолжились только в 2017-м.