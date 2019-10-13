В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейского в Зеленограде
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, к сотрудникам ГИБДД обратился человек с ножевым ранением.
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Никакого нападения на сотрудников полиции в Зеленограде не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный ранил одного из стражей порядка. Как уточнили правоохранители, инцидент произошел недалеко от поста ГИБДД. К сотрудникам полиции, которые несли службу на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД, обратился человек с ножевым ранением. Стражи порядка вызвали пострадавшему скорую помощь, он был доставлен в медицинское учреждение.
Полиция задержала подозреваемого в нападении. По факту случившегося проводится проверка.