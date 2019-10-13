СМИ: неизвестный с ножом напал на полицейского в Зеленограде
В результате нападения пострадал сотрудник полиции: он госпитализирован в тяжелом состоянии.
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress
В Зеленограде неизвестный с ножом пытался прорваться в отдел полиции. Инцидент произошел на улице Крупской.
Как сообщает Life shot, в результате нападения пострадал 29-летний полицейский Андрей Воробьев. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Нападавшего задержали на месте.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.