В Совбезе РФ назвали число связанных с «Аль-Каидой»* боевиков в Идлибе

Количество связанных с «Аль-Каидой»* и действующих в сирийской провинции Идлиб террористов может достигать 36 тысяч человек. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, в Сирии международные террористические группировки «Хейят Тахрир аш-Шам»* и «Хуррас-ад-Дин»*, которые непосредственно связаны с «Аль-Каидой»*, контролируют основную часть провинции Идлиб.

«Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам», - сказал Коков в интервью «Российской газете».

Заместитель секретаря Совбеза России при этом подчеркнул, что лишь за первую половину сентября террористы свыше 300 раз обстреливали позиции правительственных сил, в результате чего погибли более 150 военнослужащих САР.

*«Аль-Каида»; «Хейят Тахрир аш-Шам»; «Хуррас-ад-Дин» - террористические группировки, запрещены в РФ