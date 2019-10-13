США выведут тысячу военнослужащих из Сирии

Около тысячи военнослужащих США будут выведены с территории Сирии. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.

По словам американского министра обороны, причина такого решения заключается в том, что Вооруженные силы США могут оказаться «между двумя наступающими армиями». Эспер также напомнил, что Турция, скорее всего, расширит дальше, чем планировалось, атаки к югу и западу. Общую ситуацию в САР в связи с действиями Анкары глава Пентагона назвал ужасной.

При этом руководитель военного ведомства подчеркнул, что армия США имеет право открыть огонь в случае атаки, передает телеканал CBS.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, целью мероприятия является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории САР вдоль границы с Турецкой Республикой.

Сегодня, 13 октября, Эрдоган сообщил, что с начала военной операции «Источника мира» были «обезврежены 490 террористов».