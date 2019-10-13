Курдская карта разыграна: что ждет Сирию после военной операции Анкары

Удар турецких ВВС на северо-востоке Сирии. «Серая зона» под контролем курдских отрядов, куда за годы гражданской войны в стране оказались стянуты сторонники так называемой умеренной оппозиции и, самое главное, остатки террористических формирований. Очаг напряженности - на восточном берегу реки Евфрат. Здесь до сих пор сосредоточены значительные силы боевиков.

Операция «Источник мира» началась рано утром 9 октября. Самолеты захватили господство в воздухе, последовали удары реактивной артиллерии. Не дожидаясь темноты, турецкие военные сразу в трех местах перешли границу Сирии. Начался сухопутный этап. Операцией руководил лично президент Эрдоган. Он же провел совещание с генералами.

«Я желаю успехов нашим героям, которые принимают участие в операции, и я целую каждого из них в лоб. Я верю, что вместе с Сирийской национальной армией турецкие вооруженные силы добьются больших успехов», - сказал он.

По замыслу Эрдогана, в приграничном районе Сирии необходимо создать буферную зону безопасности вдоль всей турецко-сирийской границы - глубиной до 30 километров и длиной 480. И превратить эту территорию из места скопления боевиков в пристанище сирийских беженцев, которые сейчас на территории Турции.

Прежде чем отдать приказ на наступление, Эрдоган позвонил Владимиру Путину и рассказал о планах по борьбе с террористами. Российский лидер призвал турецкого коллегу к сдержанности. Он подчеркнул, что главное - не навредить процессу урегулирования в Сирии.

Согласно первым официальным сообщениям Минобороны, в результате операции было уничтожено почти 400 боевиков, взят под контроль стратегически важный город Рас-эль-Айн.

План операции «Источник мира» Анкара не публикует. Поэтому никто не может с точностью сказать, действительно ли турецкие военные поразили все намеченные цели. На это указывает военный эксперт Борис Рожин.

«Турецкая операция, согласно данным турецкого Генштаба, развивается по плану. Так как планы они не публикуют, непонятно, были ли у них накладки, действительно ли они поразили все намеченные цели. Из того, что известно, туркам удалось пройти внутрь границы, о занятии крупных городов речи пока не идет - курды их еще удерживают. Но если Турция будет развивать сухопутную операцию, будет приближаться к крупным городам, блокированию крупных городов, узлов дорог, чтобы потом приступить к их зачистке... Они, имея численное превосходство и полное превосходство в воздухе, могут себе это позволить», - не исключил эксперт.

До начала операции «Источник мира», как обычно, резко в соцсетях о планах Эрдогана высказывался президент Дональд Трамп. После разговора по телефону с турецким коллегой, который проинформировал Белый дом о готовящейся операции, его слова в Twitter звучали весьма агрессивно.

В ответ Эрдоган заявил, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно. А вот Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями еще в 1998 году.

Несмотря на резкие заявления в Интернете, Трамп отдал приказ выводить войска с севера Сирии, озадачив всех вокруг и в первую очередь своих союзников курдов, которых фактически оставил на территории «серой зоны» наедине с их проблемами. И это не прибавило популярности американскому президенту.

За досрочную отставку хозяина Овального кабинета выступают все больше избирателей, а он вынужден оправдываться, мол, Штаты уже потратили восемь триллионов на войну на Ближнем Востоке, и даже вспоминать ход Второй мировой войны.

«Курды сражаются за свою землю. Сегодня кто-то написал очень мощную статью на этот счет. Курды не помогали нам во Второй мировой войне. Они не помогали нам в Нормандии, ну как пример. Можно приводить названия других битв. Вдобавок ко всему, мы потратили огромное количество денег, чтобы помочь курдам с вооружениями, боеприпасами, но что ни говори, нам нравятся курды», - заявил Трамп.

Мягко говоря, неожиданные исторические параллели вызвали понятную реакцию среди политических оппонентов.

«Что курит Трамп? Курды были наконечником нашего копья в войне с ИГИЛ*, они истекали кровью, потому что верили в партнерство США», - возмутилась советник президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс.

Но ни о каком партнерстве с самим Трампом, судя по всему, для курдов речи идти не может. Как считает политолог, эксперт Института Ближнего Востока Иван Стародубцев, вся американская политика напоминает известный эпизод из мультфильма «Каникулы в Простоквашино».

«Помните этот мультик "Простоквашино"? Где письмо начал писать Дядя Федор, а закончил Шарик? Американская внешняя политика напоминает сейчас письмо из "Простоквашино". Они не знают, какие границы поставили Сирии, но угрожают Турции. С другой стороны, отводят своих военнослужащих из тех зон, откуда можно ожидать удара. Не знаю, выдают ли в Белом доме белые рубашки с длинными рукавами президентам, или нет. Совершенно неадекватное поведение», - высказался Стародубцев.

В американский сенат уже внесен проект антитурецких санкций, в том числе против политического и военного руководства страны, а также против самого Эрдогана. Отношения между странами и так накалены из-за поставок российских комплексов С-400. Но Эрдогана, пользующегося безоговорочной поддержкой в своей стране, похоже, не остановить санкциями.

«Санкции в отношении Турции, о чем серьезно разговаривают США и их союзники, возможны и, скорее всего, неизбежны, санкционная политика для США наиболее приемлемая в их глазах и эффективная, как им кажется, но на самом деле по итогам санкционного воздействия Турция еще больше отойдет от коалиционеров, и в перспективе даже вероятен выход Турции из НАТО», - не исключил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

На следующий день после начала турецкой операции в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. Но совместного заявления за закрытыми дверями его участники согласовать не смогли.

Действия Анкары осудили лидеры европейских стран, немедленно прекратить операцию потребовали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

В пятницу в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Подробности разговора стороны не раскрывают. Впрочем, турецкий президент не обращает внимания на критику.

Стремительно меняющуюся ситуацию в Сирии комментируют в социальных сетях. В Twitter популярность набрал хештег #трамппредалкурдов. По нему можно найти почти 200 тысяч сообщений.

А в это время в Сирии в специальных лагерях, где содержались террористы ИГИЛ* вместе с семьями, начались беспорядки. Ранее их охраняли курдские военные, но теперь им не до того. На видео с камеры наблюдения в лагере Аль-холь, где живут 70 тысяч перемещенных лиц с территорий, ранее контролировавшихся ИГИЛ*, люди сносят палатки и пытаются напасть на охрану.

О том, к чему может привести непродуманная политика в регионе, на саммите глав государств СНГ В Ашхабаде рассказал Владимир Путин.

«Сейчас мы видим, что происходит на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией. Я сейчас не буду ничего комментировать, у нас еще будет возможность поговорить на этот счет, но есть определенные вещи, которые не могут проходить мимо нашего внимания. А именно: на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ*. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль», - выразил опасения Путин.

Россия намерена добиваться диалога между Турцией и Сирией, а также между Дамаском и курдами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для этого необходимо использовать свои хорошие отношения со всеми сторонами. Главное, чтобы участники процесса гарантировали территориальную целостность Сирии и приверженность дипломатическим переговорам в рамках «астанинского формата» для скорейшего завершения гражданской войны и создания новой сирийской конституции.

«Мы много лет предупреждаем о крайней опасности того эксперимента, который американцы там ставили, пытаясь всячески противопоставлять курдов арабским племенам. Мы предостерегали от разыгрывания курдской карты, потому что это очень плохо может кончиться, о чем нас предупреждали наши коллеги и из других стран региона, в которых имеется большая курдская община», - заявил Лавров.

Как будет складываться ситуация на севере Сирии и получится ли у турецких военных маленькая победоносная война? Станет ясно в ближайшее время. Между тем Пентагон уже заявил, что под обстрел попали американские спецназовцы. Анкара парирует, что никакого обстрела не было и все действия координируются с военными из США. Правда, о какой координации идет речь, если американские войска выведены, не уточняется.

На фоне турецкой операции активизировались боевики на всей территории Сирии. Так, на юге страны в провинции Дераа в засаду попала колонна российской военной полиции, на ее пути взорвали две бомбы, пострадавших среди российских военнослужащих нет.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена на территории РФ