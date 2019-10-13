ГосТВ Сирии: США эвакуируют военную базу в провинции Ракка

Военнослужащие США проводят эвакуацию на военной базе Аль-Джалабийя на севере провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Ранее американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США намерены вывести еще около одной тысячи военнослужащих с территории САР.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня, 13 октября, глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории САР вдоль границы с Турецкой Республикой. Он также сообщил, что с начала действия «Источника мира» были «обезврежены 490 террористов».