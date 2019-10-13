Трамп пообещал Турции «мощные санкции»

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что работает вместе с конгрессменами над «мощными санкциями», которые планирует наложить на Турцию.

«Я работаю с (сенатором - прим. ред.) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию», - написал Трамп.

Американский лидер добавил, что для «мощных санкций» может потребоваться законодательная поддержка и Минфин США уже «готов начинать».

«Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» - пригрозил Трамп.

Ранее американский президент признался, что внимательно следит за военной операцией Турции в Сирии. И пообещал республике «тяжелый удар» по экономике «за игру не по правилам».

В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой. Он сообщил, что с начала действия «Источника мира» были «обезврежены 490 террористов».