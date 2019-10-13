Жажда войны: почему Украина сорвала начало отвода сил в Донбассе

Всю неделю с нескрываемым беспокойством в России и не только следили за событиями в Донбассе. Там согласно «формуле Штайнмайера» должен был начаться отвод тяжелой техники от линии соприкосновения.

В «серой зоне», в районе сел Петровское и Золотое, украинская и донбасская стороны должны были отвести свои силы на расстояние два километра. И это был бы первый шаг к перемирию и дальнейшему урегулированию.

Но тут в дело вмешались националисты. Те самые, которые жгли покрышки на Майдане, а потом под прикрытием экс-президента Украины Петра Порошенко устраивали блокаду Донбасса.

Боевики прорвались через украинские блокпосты, заняли Золотое, начали минировать территорию и делать все, чтобы сорвать разведение сил. Что им вполне удалось. Дошло до абсурда: в один из дней националисты даже вступили в бой с ВСУ и украинскими полицейскими, которые пытались присмирить обезумевших радикалов.

Ополченцы Донбасса просигнализировали о готовности к началу процесса отвода вооружения - выпустили белую ракету. По правилам они должны быть запущены с обеих сторон. После этого - зеленая ракета, которая означает непосредственно начало разведения сил.

Однако с территории Украины белая ракета запущена так и не была. Примерно через полтора часа ожидания представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации Руслан Якубов решает запустить вторую белую ракету.

Попытки начать разведение сторон потом продолжались три дня, и все это время Якубов находился в Петровском. Именно он отдавал приказы на запуск ракет, вел переговоры с представителями миссии ОБСЕ и держал журналистов в курсе событий.

Представители миссии ОБСЕ зафиксировали запуск обеих ракет со стороны ДНР и отсутствие ответа с украинской стороны. Марк Этерингтон, первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине, после нескольких безуспешных попыток выяснить причину молчания с украинской стороны по рации принял решение выехать из Петровского и встретиться со своими коллегами с той стороны.

Как рассказали представители миссии ОБСЕ с украинской стороны, бойцы ВСУ не видели ни одной ракеты.

Вскоре стало известно, что в ЛНР националисты прорывались в село Золотое, где должно было состояться разведение. Цель они озвучивали ранее - не дать украинской армии оставить свои позиции. Еще утром, до начала официального процесса, колонна с боевиками и ветеранами АТО подъехала к блокпосту. Они потребовали пропустить их, на что полиция закрыла проезд и потребовала у них разрешение на въезд в Золотое, которого у них не оказалось. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в стрельбу. Стражи порядка пытались остановить националистов выстрелами в воздух, но это не помогло.

Узнав о конфликте, на блокпост из Золотого-4 прибыл главарь боевиков Андрей Билецкий, после вмешательства которого националистов пропустили. Огромная колонна с украинскими флагами въехала на территорию поселка Золотого. Во время этого процесса одному из полицейских проехались по ноге.

Попытки разведения в районе Петровского начались еще в 2016 году. Протяженность «серой зоны» должна была быть два километра. То есть это пространство, где не должно быть военных обеих сторон. В «серую зону» попала дорога, которая связывает два хутора - Петровское и Богдановку и село Викторовка. Оно останется де-юре неподконтрольным никому после разведения. Именно о такой протяженности «серой зоны» договорились стороны в ходе минских переговоров.

В тот год силы развели, но уже к концу 2017-го в «серой зоне» начали появляться подъезды к новым позициям ВСУ и укрепления. Это хорошо видно на спутниковых снимках. Схема разведения в 2019-м идентична 2016 году - за ДНР остается Петровское, а ВСУ отходят до Богдановки. Должна быть разминирована и дорога между селами, чтобы по ней мог спокойно передвигаться патруль ОБСЕ.

На разведение сил и средств отводилось 72 часа. Это тоже специально оговаривалось в ходе минских встреч. За это время стороны должны были выйти на связь с представители миссии ОБСЕ, чтобы зафиксировать начало отвода войск. В противном случае пришлось бы вновь договариваться о другой дате.

Десятого октября в селе Петровском представителями ДНР было выпущено три ракеты белого цвета с разницей примерно в полтора часа. Такое решение приняли для того, чтобы попытаться исключить возможность другой стороной эти сигналы не увидеть. После третьего запуска ответа от ВСУ так и не последовало.

«Я бы попросил вас - у вас же есть связь с зеркальным патрулем, который находится в населенном пункте Богдановка, - уточнить, готова ли украинская сторона к каким-либо действиям по данному факту», - обратился Якубов к представителям ОБСЕ.

Ожидания результатов не принесли. Украинская сторона молчала. Ответа на вопрос, почему ВСУ не отвечают второй день, получено не было. На третий день попыток развести силы пошел дождь. Появились опасения, что та сторона действительно не сможет увидеть ракету из-за погодных условий. Ровно в полдень Руслан Якубов дал приказ на пуск: вспышка была достаточно яркая и не увидеть ее было невозможно.

Все три пуска представители ОБСЕ вновь зафиксировали. Но с украинской стороны ответа опять не последовало.

«Это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению, что является срывом договоренностей, срывом плана-графика», - заявил Якубов.

Военный эксперт и бывший официальный представитель ЛНР Андрей Марочко полагает, что Украина в принципе не готовилась к разведению. Украинская армия остается на своих позициях. А значит, может продолжать обстреливать Петровское и соседнюю Стылу.

А 14 октября на Украине будут отмечать День защитника. Эту же дату националисты отмечают как день основания запрещенной в России Украинской повстанческой армии*.

Отведение сил в Петровском так и не началось. Ответа с украинской стороны не последовало. Дату следующего начала разведения сил теперь будут обсуждать в Минске 15 октября.

*Украинская повстанческая армия (УПА) - террористическая организация, запрещена в РФ