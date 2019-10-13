Бывший ученый NASA рассказал о наличии следов жизни на Марсе

В 1976 году американская экспедиция «Викинг» нашла на Марсе следы жизни, однако в NASA собранные доказательства сочли несущественными. Об этом в своей статье, опубликованной на портале Scientific American, рассказал бывший ученый Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Гилберт Левин.

Он сообщил, что тогда в пробах грунта удалось обнаружить так называемое «микробное дыхание», свидетельствующее о высоком содержании кислорода в полученных с красной планеты образцах. По словам Левина, тесты проводились четыре раза и всегда показывали положительный результат.

«Впрочем, затем мы провели молекулярный анализ, в результате которого не смогли обнаружить органическое вещество внутри проб. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что нам посчастливилось найти не жизнь, а лишь ее имитацию», - пишет Левин.

В последующие годы NASA, как утверждает ученый, ни разу не проводило повторных тестов, а космические аппараты, отправляемые на Марс, не оснащали необходимым для взятия проб оборудованием.