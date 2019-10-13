«Найдите этих тварей»: свекровь рассказала о пропавшей девушке в Екатеринбурге

Бывшая свекровь пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной Людмила Вишнякова рассказала «Звезде» о том, что девушка недавно получила Шенген и собиралась лететь в Италию. Женщина добавила, что свою машину она хотела продать, чтобы погасить часть ипотеки.

«Буквально неделю назад она поделилась со мной радостью, что наконец-то получила визу, Шенген. И на этой неделе должна была лететь в Италию на четыре дня… Она самостоятельно купила этот автомобиль. Затем оформила ипотеку. И продавала эту машину, чтобы частично оплатить ипотеку. Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом с ней, а не жила здесь у нас в Каменске с бабушками», - рассказала Людмила Иннокентьевна.

Бывшая свекровь считает свою невестку добрым и светлым человеком, который добился всего самостоятельно. Вишнякова добавила, что у Ксении есть два высших образования.

«Нельзя описать словами то горе, которое мы испытываем. Я очень прошу и милицию, и добровольцев, и волонтеров не прекращать поиски нашей Ксюши. Этого доброго, светлого человечка. Очень ответственного. Она была очень целеустремленной девушкой. Всего в жизни добилась самостоятельно. Получила два высших образования, уехала в Екатеринбург», - добавила Людмила Иннокентьевна.

Вишнякова не может представить, как рассказать любимой внучке о пропаже ее матери. Она добавила, что в семье не могут поверить в происходящее.

Напомним, что 10 октября в Екатеринбурге пропала 27-летня Ксения Каторгина, которая поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль. Имеется информация, что встреча должна была состояться в районе Уралмаша. Уже трое суток ее мобильный телефон находится вне зоны доступа.

«Мы не можем ни спать, ни есть. Вообще где эти твари, которые такое сделали? Знаете, не хочется верить в то плохое, что происходит с ней, с нами. Поэтому очень прошу вас найдите нам Ксению. И найдите этих тварей, алчных и бездушных», - заключила Людмила Вишнякова.

На данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Поиски молодой женщины продолжают полицейские, добровольцы и волонтеры.