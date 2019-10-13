Вице-мисс «Краса России» попала в страшное ДТП под Минском

Российская модель Евгения Сметанина попала в серьезное ДТП под Минском. Авария произошла в начале сентября, но о случившемся девушка долго не смогла сообщить из-за своего тяжелого состояния здоровья. Позже она опубликовала в Instagram подробности ДТП.

Вице-мисс конкурса «Краса России - 2017» отправилась в столицу Белоруссии на машине в качестве пассажира. Модель должна была навестить свою сестру, которой недавно сделали операцию.

Водителя Сметанина нашла на популярном сервисе совместных автопутешествий. Под Минском легковушка столкнулась лоб в лоб с фурой. Основной удар пришелся на пассажирское сиденье, водитель остался практически невредим.

Из машины девушку вытащили очевидцы. Они думали, что пассажирка мертва, и положили ее на асфальт. По словам Сметаниной, так она пролежала около 40 минут.

«Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы, пальцы на правой руке, зажат нерв, прелом ног», - перечислила Сметанина в своем Instagram все полученные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Представители российского посольства в Минске находятся в контакте со следствием и пострадавшей.