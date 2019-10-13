В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской

Инцидент произошел днем в Курчатовском районе Челябинска. Факт нападения на частный участок зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем здании.

На кадрах видно, как мужчина подъехал к дому, загнал автомобиль во двор и закрыл ворота. Подойдя ближе, он увидел распахнутые настежь окна, а внутри - двоих неизвестных. Они упаковывали бытовую и компьютерную технику, стройматериалы. Увидев хозяина, злоумышленники накинулись на него, завязалась драка. Мужчина не растерялся: одного из налетчиков он огрел лежавшей рядом доской, быстро позвонил в полицию. Второго злоумышленника хозяину удалось удержать до приезда полиции.

По данным ГТРК «Южный Урал», к вечеру мужчина почувствовал острую боль в области печени и грудной клетки. Ему пришлось обратиться к врачам, которые зафиксировали побои.

В отделе полиции «Курчатовский» СУ УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору».