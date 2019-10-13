Опасное сальто: гонщик ралли во Франции не вписался в поворот и протаранил зрителей

Серьезная авария произошла на гонке Rallye des Cardabelles на юге Франции: там один из автомобилем-участников вылетел с трассы и протаранил толпу зрителей.

В результате инцидента погиб 19-летний юноша, еще пять человек серьезно пострадали. За рулем транспортного средства находился 47-летний Жан-Шарль Бабелье (Jean-Charles Beaubelique). Он выходил из поворота, но внезапно потерял управление гоночным автомобилем.

На ролике, опубликованном в Facebook, виден момент столкновения: машина на огромной скорости наезжает на зрителей, а затем еще несколько раз переворачивается.

Как говорится в сообщении Французской федерации автомобильного спорта, дальнейшие соревнования были отменены сразу после инцидента.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего», - уточняется в публикации.

Известно, что пострадавшие при наезде зрители были госпитализированы.