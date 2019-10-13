Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Президент РФ Владимир Путин предпочитает отдыхать на родине, поскольку Россия - необъятная и красивая страна. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», - объяснил Песков позицию Путина.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь отметил, что задачей главы государства является популяризировать собственным примером те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Также, по словам Дмитрия Пескова, президент России даже во время отдыха не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что на плечах Владимира Путина лежит «слишком большой груз» и очень много «судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания».

Владимир Путин перед своим днем рождения съездил на отдых в Сибирь. В поездке его сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.