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Момент обрушения стены отеля в США попал на видео

Ивана Живкович
15:15 13.10.2019
Под обломками погиб один человек, более 20 пострадали.
© Видео: CNA, YouTube © Фото: CNA, YouTube

В Новом Орлеане обрушились верхние этажи строящего отеля Hard Rock Casino, в результате трагедии погиб один человек, более 20 получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

Всего, по данным спасателей, в здании в момент обвала находилось 45 человек.

На видео, опубликованном на YouTube, можно заметить, что рушиться стали верхние этажи, после чего упала фасадная часть здания. Пострадали и соседние дома, жителей которых немедленно эвакуировали. Сотрудники экстренных служб сообщают, что существует угроза повторного обрушения. Спасатели переживают за строительный кран, который, по их словам, «неустойчив». Работы по разбору завалов продолжаются. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

На официальном сайте строящегося отеля указано, что возведение здания обошлось в 85 миллионов долларов.

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