Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами, заявил о 18 погибших и 147 раненых в приграничных турецких городах в ходе обстрелов с сирийской территории.

«В ходе обстрелов турецких городов с территории Сирии погибли 18 мирных жителей Турции, еще 147 человек получили ранения», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подтвердил информацию об установлении контроля турецкой армией над городом Рас-эль-Айн.

«В ходе операции "Источник мира" наши военные при поддержке Сирийской национальной армии установили контроль над Рас-эль-Айном и прилегающими к нему четырьмя деревнями. Окружен также город Телль-Абъяд», - приводит слова президента турецкий телеканал NTV.

В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой. Он сообщил, что с начала действия «Источника мира» были «обезврежены 490 террористов».