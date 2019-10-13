В Саратове похоронили убитую Лизу Киселеву

Жители Саратова простились с девочкой, которая пропала 9 октября по пути в школу, а спустя почти двое суток была найдена убитой. Девятилетняя Лиза Киселева была похоронена на Сторожевском кладбище.

Несколькими часами ранее в храме апостолов Петра и Павла прошло прощание с девочкой. Сотни жителей города собрались у стен храма, с собой они принесли цветы и игрушки. На кладбище цветы для Лизы привезли на отдельном автомобиле - их было так много, что они не поместились в катафалк. Во время похорон на кладбище дежурили сотрудники полиции, которые следили за порядком и регулировали движение. Там же работали медики.

Трагедия, потрясшая не только Саратов, но и всю страну, произошла 9 октября. Девятилетняя Лиза Киселева вышла из дома в школу, но до образовательного учреждения так и не дошла. Мама девочки сразу обратилась в полицию. Ребенка искали правоохранители, волонтеры и местные жители. Почти спустя двое суток ее тело обнаружили в гаражах, через которые пролегал путь ребенка в школу.

По подозрению в убийстве девочки задержан местный житель 1984 года рождения Михаил Туватин. Ранее он уже был судим за изнасилование и разбой.

На допросе Туватин сознался в совершении преступления. Он заявил, что девочка ему нагрубила, и он не смог сдержаться.

Во время проведения следственного эксперимента сотни жителей пришли к месту преступления и едва не устроили самосуд над Туватиным. Отбить подозреваемого удалось лишь при помощи бойцов ОМОНа.

Михаил Туватин заключен под стражу на ближайшие два месяца саратовским судом.