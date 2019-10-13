Названы дата и место прощания с погибшей в Саратове школьницей

Прощание с погибшей в Саратове 9-летней Лизой Киселевой состоится в воскресенье, 13 октября.

В пресс-службе мэрии города сообщили также и точное время. Известно, что все неравнодушные смогут проститься с девочкой в 11.30 по местному времени в храме первоверховных апостолов Петра и Павла на улице 50 лет Октября.

Ранее также в одном из храмов Саратова митрополит Саратовский и Вольский Лонгин провел панихиду по девочке. По его словам, страшное и жестокое убийство находится за пределами человеческого разумения.

Напомним, 9 октября Лиза Киселева ушла из дома в школу и по пути пропала. Вечером день спустя волонтеры обнаружили ее тело в одном из гаражей, мимо которых следовал ее маршрут. Подозреваемый в совершенном убийстве, 35-летний местный житель, признал свою вину и находится под арестом.