Перспективный беспилотник США сдуло ветром во время испытаний

Перспективный ударный беспилотник США XQ-58A Valkyrie с трудом пережил испытательный полет, совершив вынужденную посадку на полигоне Юма в штате Аризона. Этому предшествовала аварийная ситуация в воздухе.

Выполнив полетное задание, дрон должен был вернуться на землю, однако парашютная система дала сбой, и вместе с некорректной работой подушек безопасности это привело к тому, что беспилотник едва не разбился.

«Сильный ветер у поверхности и неисправность системы мягкой посадки привели к неудаче», - говорится в сообщении командования армии США, которое цитирует портал The Drive.

Посадочная система беспилотника, которая и дала сбой в этот раз, используется с 70-х годов. О характере повреждений аппарата военные не сообщают, отмечая лишь то, что он сможет вернуться к испытаниям, но только после ремонта.

Kratos XQ-58A Valkyrie - прототип разведывательно-ударного беспилотника, предназначенного для работы в паре с истребителем F-35. Главная задача XQ-58A - расширение радиолокационного поля самолета, выявление систем ПВО и нанесение ударов по наземным целям по команде пилота истребителя.