В Иркутской области медведя привязали к забору больницы

Жители города Бодайбо в Иркутской области потребовали прекратить деятельность передвижного цирка, который приехал в Приангарье с гастролями. В немилость к потенциальным зрителям артисты попали после того, как привязали дрессированного медведя к ограде районной больницы и оставили его там. Кадры с животным очевидцы разместили на странице в Instagram.

Выяснилось, что администрация Бодайбо отказала цирку в размещении на городской территории, так как у организаторов представления отсутствуют необходимые ветеринарные документы. Балаганщики нашли выход из положения и разместились на территории больницы, которая находится в областном подчинении.

Неравнодушные из числа местных жителей и депутатов Законодательного собрания уже направили соответствующие запросы в контролирующие органы и губернатору Приангарья Сергею Левченко с требованием наказать руководство больницы и цирка за жестокое обращение с животным.