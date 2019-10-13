Гитарист Queen почтил память Леонова

Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй опубликовал некролог в связи с кончиной первого вышедшего в открытый космос человека - Алексея Леонова. Музыкант рассказал, что лично встречался с космонавтом несколько раз за последние годы.

«Печальные новости - мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком в открытом космосе и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не замедлились в космической гонке. Алексей был совершенен: ученый, художник и лидер», - написал Мэй на своей странице в Instagram.

По словам музыканта, с Леоновым он познакомился благодаря космическому фестивалю Starmus. Мэй охарактеризовал российского космонавта как «забавного и восхитительно скромного» человека. Леонов всегда находил время на создание картин, общение с детьми и готов был поделиться своим опытом, добавил он.

«Алексея уже очень не хватает - он был единственным в своем роде, и его жизнь на Земле сделала богаче каждого из нас», - заключил Мэй.

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. Соболезнованиями в связи с его кончиной ранее поделились президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, заслуженный летчик-испытатель и Герой России Магомед Толбоев, сыгравший Леонова актер Евгений Миронов. Космическое агентство NASA в день смерти космонавта приостановило прямую трансляцию.