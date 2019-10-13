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Путин выразил Абэ соболезнования в связи с гибелью людей из-за тайфуна «Хагибис»

Ивана Живкович
13:53 13.10.2019
По последним данным, стихия унесла жизни более 20 человек.
Путин выразил Абэ соболезнования в связи с гибелью людей из-за тайфуна «Хагибис»
© Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями из-за тайфуна «Хагибис».

Глава государства отметил, что Россия разделяет скорбь японского народа. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв стихии, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Глава российского государства выразил надежду, что последствия этого стихийного бедствия будут в полной мере преодолены», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ.

По последним данным, тайфун «Хагибис» унес жизни более 20 человек, число пострадавших превысило 150.

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