Шнуров рассказал о планах после «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров поделился планами после завершения концертной деятельности группировки «Ленинград». По его словам, у него появится время для большого количества интересных занятий.

Финальный концерт прощального тура «Ленинграда» состоялся 12 октября в Санкт-Петербурге. На вопрос, чем он займется после окончания гастролей, лидер коллектива заявил, что всегда знает, как занять свободное время, так как его обычно не хватает, а занятий «миллион».

«Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!», - заметил Шнуров.

Он добавил, что рад, что не будет выступать публично, так как отныне «нет будильника и не нужно куда-то бежать», пишет РИА Новости.

Ранее из-за концерта в Ростове-на-Дону на Шнурова поступило заявление в полицию. Одна из сотрудниц Министерства культуры РФ пожаловалась на ненормативную лексику в песнях музыканта.