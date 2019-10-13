Сбой в работе сервисов аэропорта Кольцово привел к огромным очередям

В международном аэропорту Кольцово масштабный сбой, который привел к образованию огромных очередей из пассажиров. Люди толпятся у стоек регистрации и в стерильной зоне воздушной гавани. Отключены информационные табло и паркоматы. Пассажиры пребывают в полном неведении относительно времени вылета и прилета воздушных судов. Сдать чемоданы в багаж тоже невозможно, так как ленты транспортеров замерли.

Хуже всего обстоят дела у тех, кто прошел регистрацию и таможенный контроль, но не смогли пройти дальше.

«Мы уже прошли таможню, но не прошли паспортный контроль. Теперь ни туда, ни сюда, а тут ни курилки, ни туалета. Девушка с ребенком попыталась выйти обратно, сотрудница таможни их не пустила», - рассказал один из очевидцев ситуации порталу E1.ru.

Аэропорт «ожил» только спустя некоторое время. Причиной вынужденного простоя в работе стали перебои с Интернетом, которые возникли в самый час-пик. Это негативно отразилось на работе сервисов, объяснили в пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга. В причинах произошедшего сейчас разбираются компетентные специалисты.