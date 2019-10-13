Путин заявил о поддержке ведущей к миру сделки по палестино-израильскому урегулированию

Россия поддержит любую сделку, ведущую к миру, в том числе и «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом в совместном интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya сообщил президент страны Владимир Путин.

«Мы поддержим любую сделку, которая ведет к миру, но нам нужно понять, что это такое. Ведь пока детали предложений в рамках так называемой сделки века не ясны», - объяснил он.

Путин уточнил, что США не сообщали подробностей мировой общественности, в том числе Ближнему Востоку и Палестине.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит палестино-израильское мирное соглашение. Антикризисный план предусматривает создание нового государства под названием Новая Палестина. В июне была опубликована экономическая часть соглашения, а остальное Штаты пообещали обнародовать сразу после формирования нового правительства Израиля.