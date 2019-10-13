Путин высказался по поводу усилий Трампа по нормализации двусторонних отношений

Президент России не следит за высказываниями американского лидера Дональда Трампа в Twitter и сам не пользуется этой социальной сетью. Об этом стало известно из интервью Владимира Путина изданиям Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

При этом, отметил российский президент, мнение главы Белого дома по тем или иным вопросам, безусловно, имеет большое значение для многих и для мира в целом. Не раз, особенно в ходе предвыборной компании, Дональд Трамп писал в своем аккаунте в Twitter о необходимости кардинально улучшить отношения с Москвой, напомнил Путин и с сожалением констатировал, что реальных шагов по этому направлению так и не было сделано.

«Мы знаем, все знаем, что говорит и как говорит президент США господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании еще предыдущей он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений. Мы в любом случае будем работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет», - заявил Путин.

Интервью Владимир Путин дал в преддверии официального визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Президент России посетит королевство впервые с 2007 года. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут соглашения о взаимных инвестициях в экономику двух стран.