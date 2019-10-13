Путин рассказал об отношении сирийцев к российским военнослужащим

Жители Сирии, бежавшие от войны и теперь возвращающиеся в родные дома, с большой любовью и доверием относятся к российским военнослужащим. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в интервью изданиям RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

По его словам, особенно доверительные отношения у местного населения сложились с сотрудниками российской военной полиции, которые несут службу непосредственно в освобожденных населенных пунктах и регулярно контактируют с населением по самому широкому кругу вопросов.

«Военная полиция в значительной степени сформирована из выходцев с Северного Кавказа, они все исповедуют ислам. У меня есть конкретные примеры, когда местные жители идут к ним за защитой, и это приятно отметить. Но в конечном итоге для того, чтобы ситуация стала стабильной в долгосрочной перспективе, люди должны договорится между собой. Самый плохой мир всегда лучше, чем хорошая война», - отметил Путин.

В этой связи российский президент отметил большую роль Конституционного комитета Сирии, в состав которого вошли как представители официального Дамаска, так и оппозиции. Диалоговая площадка, созданная в Сочи, призвана положить конец междоусобицам и привести к политическому урегулированию всех внутренних противоречий, отметил Путин. Он выразил надежду, что организация вскоре сделает первые реальные шаги на пути к деэскалации в Женеве под эгидой ООН.