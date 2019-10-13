Путин ответил на вопрос о новой холодной войне из-за гонки вооружений

Россия не будет втягиваться в непомерные для страны военные бюджетные расходы. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, считает ли он, что новая гонка вооружений действительно может вернуть мир в обстановку второй холодной войны.

«Гонка вооружений - это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем», - высказал Путин свою позицию в интервью RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Как подчеркнул президент, у России уже имеются абсолютно эксклюзивные перспективные виды вооружения, которых нет ни у кого в мире.

«Россию это (гонка вооружений - прим. ред.) затронет в наименьшей степени. Потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружения абсолютно эксклюзивные, которых в мире нет пока ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», - отметил Путин.

Глава РФ также напомнил о том, что наша страна занимает лишь седьмое место по расходам на оборону.

«России занимает седьмое место по расходам, Саудовская Аравия - третье после США, которые тратят, по-моему, 716 миллиардов долларов и запросили на следующий год уже 750 миллиардов долларов, и после Китая, там где-то 177 с небольшим миллиардов долларов. Россия на седьмом месте - 48 миллиардов долларов. И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире», - пояснил Путин.

По словам президента РФ, такой сравнительно небольшой бюджет на оборону обосновывается умением российских специалистов определить важнейшие направления, сконцентрировать ресурсы и создать необходимые школы.