Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России

Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое. Над этим, по словам главы российского государства, уже работают отечественные ученые.

Об этом Путин заявил в интервью изданиям Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отметив, что Москву очень беспокоит ситуация, связанная с глобальной безопасностью в мире.

«Мы еще создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Такого оружия пока тоже ни у кого нет, но оно появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже будет кое-что новое», - отметил Путин.

Также Путин напомнил, что выход Вашингтона из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ошибочным шагом.

«Мне озабоченности США, кстати, понятны, и я к ним с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом. Но все-таки ломать договоры, на мой взгляд, не стоило. Возможно, были и другие варианты развития ситуации», - добавил российский лидер.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование 2 августа по инициативе Вашингтона, который разорвал его в одностороннем порядке.

В качестве оправдания американские власти обвинили Москву в его регулярном нарушении. Кремль все обвинения в свой адрес аргументированно опроверг.