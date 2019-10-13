Путин предупредил об ответной реакции России и арабских стран на попытки дестабилизировать энергорынок

Россия будет работать с Саудовской Аравией и другими странами арабского мира над нивелированием попыток дестабилизации на энергетическом рынке. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что все попытки дестабилизировать рынок должны встречать ответную реакцию.

«И мы, безусловно, будем работать в Саудовской Аравией, с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире, с тем чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке», - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Президент России также отметил, что для стабилизации ситуации на мировых рынках было сделано немало.

«Все, что сделано было, сделано было не только в интересах производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке», - пояснил Владимир Путин.

Он добавил, что во многом это было сделано благодаря инициативам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.